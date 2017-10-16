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نتنياهو: سنضرب كل من يحاول الهجوم على إسرائيل

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مصراوي Masrawy

نتنياهو: سنضرب كل من يحاول الهجوم على إسرائيل

10:13 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

نتنياهو: سنضرب كل من يحاول الهجوم على إسرائيل

بنيامين نتنياهو

غزة - (أ ش أ):

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرب كل من يحاول الهجوم على إسرائيل وتهديد أمنها، وذلك في سياق تعليقه على الضربة العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم ضد سوريا.

وقال نتنياهو - في تصريح نشرته صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية على موقعها الإكتروني اليوم الإثنين ـ " سياستنا واضحة ، كل من يحاول شن هجوم ضد إسرائيل سنقوم بضربه ، نحن لن نقبل أن يستهدفوا طائرتنا".

وكانت مقاتلات إسرائيلية أغارت، صباح اليوم، على بطارية للدفاعات الجوية التابعة الجيش السوري شرق دمشق.

يذكر أنه منذ بدء النزاع الداخلي في سوريا في 2011 ، قصفت إسرائيل مرات عديدة أهدافا سورية أو أخرى لحزب الله في سوريا، ولا تزال سوريا وإسرائيل في حالة حرب.

وتحتل إسرائيل منذ يونيو 1967 حوالي 1200 كلم مربع من هضبة الجولان السورية أعلنت ضمها في 1981 دون أن يعترف المجتمع الدولي بذلك ، ولا تزال حوالي 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.

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Asha

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