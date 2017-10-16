الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

لوكسمبورج - (د ب أ):

صادق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على سلسلة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، في إطار مساعي الكتلة الأوروبية لتشديد الضغوط على بيونجيانج من أجل وقف برنامجها النووي وبرنامجها للصواريخ الباليستية.

وتتضمن العقوبات الجديدة، التي تفوق الإجراءات التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي في وقت سابق، فرض حظر كامل على استثمارات الاتحاد الأوروبي في كوريا الشمالية ومنع بيع أي منتجات نفطية مكررة أو نفط خام إلى بيونجيانج.

كما سيجري تخفيض حد المبالغ المسموح لمواطني كوريا الشمالية بتحويلها من الاتحاد الأوروبي إلى بلادهم من 15 ألف يورو إلى خمسة آلاف يورو فحسب (5900 دولار).

كما قرر الاتحاد الأوروبي عدم تجديد تصاريح العمل لمواطني كوريا الشمالية في الكتلة الأوروبية باستثناء اللاجئين أو الكوريين الشماليين الذين يخضعون لحماية دولية.

وأضاف الاتحاد الأوروبي أسماء ثلاث شخصيات وستة كيانات إلى قائمته للعقوبات بحيث يصل عدد المستهدفين بعقوبات الاتحاد حاليا إلى 41 شخصا و10 كيانات. . وبالإضافة إلى ذلك، أدرج 63 شخصا و53 كيانا تحت عقوبات الأمم المتحدة.

وأقرت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني بأن ضعف العلاقات الاقتصادية بين كوريا الشمالية والكتلة الأوروبية يعني أن "تأثير العقوبات التي سوف نفرضها سيكون محدودا".

وتابعت: "ولكن هناك آخرين تربطهم علاقات مع كوريا الشمالية يمكن أن يكون لهم تأثير قوي على النظام هناك".

وقالت موجيريني إن الاتحاد الاوروبي يواصل العمل مع شركائه في المنطقة وخاصة كوريا الجنوبية لاستكشاف "امكانية بدء مفاوضات دبلوماسية وسياسية".

واتفق وزراء الخارجية أيضا على "مبادرة دبلوماسية مشترك للاتحاد الاوروبي" للضغط على الفاعلين الإقليميين للالتزام بالعقوبات التي أقرها مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية. وأضافت موجيريني أن الاتحاد الاوروبي وشركاءه يهدفون الى زيادة الضغط الدبلوماسي قبل نهاية الاسبوع الجاري.