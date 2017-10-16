القليوبية| عاطل يقتل مزارع بسبب خلاف على ملكية كلب

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أقدم عاطل على قتل مزارع بسبب خلاف بينهما على كلب في قرية الكلايلة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية.

تلقى مدير الأمن اللواء محمد توفيق الحمزاوي إخطارا بالواقعة من العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز طوخ.

وبانتقال اللواء محمد الألفي، مدير إدارة المباحث الجنائية، تبين مقتل "إبراهيم. أ. أ" 32 سنة - مزارع على يد "حسن. ا" عاطل، في مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على ملكية كلب.

ضُبط المتهم، وبمواجهته اعترف بجريمته، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة لاستكمال التحقيق.​