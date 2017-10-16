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محافظ الشرقية يُحيل واقعة وفاة بمستشفى "ههيا" إلى النيابة الإدارية

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مصراوي Masrawy

محافظ الشرقية يُحيل واقعة وفاة بمستشفى "ههيا" إلى النيابة الإدارية

09:50 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

اللواء خالد سعيد

الشرقية - فاطمة الديب:
قرر محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، اليوم الاثنين، إحالة واقعة وفاة مُدرس مرافق لمريض داخل مستشفى "ههيا المركزي"، إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة من يثبت تورطه إلى النيابة العامة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام أبو ساطي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الواقعة بدأت بوصول المريض "عبد الستار السيد" إلى قسم الاستقبال بمستشفى "ههيا" المركزي، رفقة والده "السيد. م. ي"، في تمام الساعة الثالثة من صباح اليوم، حيث كان المريض يُعاني ضيقًا بالتنفس.

وأضاف أبو ساطي: "أثناء توقيع الكشف الطبي على المريض من قِبل أطباء المستشفى بغرفة الملاحظة وقعت مشادة كلامية بين المتوفى (والد المريض) وأحد أفراد هيئة التمريض يُدعى "فهمي. ع. أ" تدخل على إثرها أفراد الأمن الإداري بالمستشفى، وأثناء ذلك سقط والد المريض على الأرض، وتم نقله على الفور إلى غرفة الإنعاش القلبي الرئوي إلا أن محاولات إنعاشه كانت دون جدوى، وتوفي بسكتة قلبية حادة، بناءً على التقرير المبدئي للأطباء، وأبلغت الشرطة لإثبات الواقعة".

وفيما أشار أبو ساطي إلى الإجراءات التي اتخذتها الشرطة من احتجاز الممرض المذكور وثلاثة من أفراد الأمن بالمستشفى للتحقيق، نوه إلى تشكيل لجنة من إدارة الطب العلاجي والشؤون القانونية بالمديرية لفحص الواقعة، وإحالتها إلى النيابة الإدارية لاتخاذ اللازم قانونيًا.​

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