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حازم إمام يكشف لـ«التحرير» موقف منتخب المحليين من المشاركة في أمم إفريقيا

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حازم إمام يكشف لـ«التحرير» موقف منتخب المحليين من المشاركة في أمم إفريقيا حازم إمام يكشف لـ«التحرير» موقف منتخب المحليين من المشاركة في أمم إفريقيا

التحرير

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أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه تم الإتفاق على المشاركة في بطولة أمم إفريقيا للمحليين، والمقرر إقامتها في المغرب العام القادم.

وقال حازم في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن منتخب سيشارك بلاعبي الأوليمبي الذي سيتم تشكيل جهازه الفني خلال أيام قليلة ليقود المنتخب في هذه البطولة التي ستكون خير إعداد للاعبين.

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وواصل عضو مجلس اتحاد الكرة، أن المنتخب الأوليمبي سيتم تشكيله من لاعبي منتخب 97 الذي كان يقوده معتمد جمال.

يذكر أن الساعات الماضية شهدت أزمة داخل اتحاد الكرة بسبب تصريح أكثر من عضو أن منتخب المحليين سيتم تشكيله من لاعبي الدرجة الثانية على أن يتولى تدريبه حمادة صدقي المدير الفني لمنتخب 99 إلا أن ثروت سويلم خرج بتصريحات تليفزيونية وأكد أن هذه التصريحات لاتمثل رأي مجلس إدارة الاتحاد بل تمثل وجهة نظر شخصية لأصحابها.

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التحرير

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