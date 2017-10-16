أخبار عاجلة

مساء الأنوار - أخر أخبار مران الأهلي استعدادا لنهائي افريقيا أمام الوداد المغربي -
نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال -
أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان -
الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج -
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

زادة: أرسلنا للفيفا ما يثبت أن «عباس» سبب تأخر صرف مستحقات ريكاردو

Google+ Print
زادة: أرسلنا للفيفا ما يثبت أن «عباس» سبب تأخر صرف مستحقات ريكاردو زادة: أرسلنا للفيفا ما يثبت أن «عباس» سبب تأخر صرف مستحقات ريكاردو

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب-كريم قماح

أكد هاني زاده عضو مجلس إداره أن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك يبذل جهداً كبيراً لتجنيب توقيع عقوبات علي النادي من الفيفا

وكشف عضو مجلس الادارة أن نصر عزام المحامي قام بإرسال ترجمة لجميع الأحكام التي صدرت لصالح ممدوح عباس بالحجز علي أموال النادي بالبنوك كما قام حصل على شهادة بنكية أيضا بهذا المضمون وإرسالها للفيفا لكشف أسباب تأخر النادي في منح اللاعبين الأجانب القدامى مستحقاتهم.

شاهد أيضا

وأوضح زادة أن الخطاب الذي تم إرساله للفيفا تضمن ترحيب رئيس النادي بقدوم أي لاعب إلى ، من أجل الحصول على مستحقاته لدى الزمالك.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة