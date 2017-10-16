زادة: أرسلنا للفيفا ما يثبت أن «عباس» سبب تأخر صرف مستحقات ريكاردو

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كتب-كريم قماح

أكد هاني زاده عضو مجلس إداره الزمالك أن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك يبذل جهداً كبيراً لتجنيب توقيع عقوبات علي النادي من الفيفا

وكشف عضو مجلس الادارة أن نصر عزام المحامي قام بإرسال ترجمة لجميع الأحكام التي صدرت لصالح ممدوح عباس بالحجز علي أموال النادي بالبنوك كما قام حصل على شهادة بنكية أيضا بهذا المضمون وإرسالها للفيفا لكشف أسباب تأخر النادي في منح اللاعبين الأجانب القدامى مستحقاتهم.

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وأوضح زادة أن الخطاب الذي تم إرساله للفيفا تضمن ترحيب رئيس النادي بقدوم أي لاعب إلى مصر، من أجل الحصول على مستحقاته لدى الزمالك.