مصطفى كمال: نحترم المقاصة.. ولم نناقش أزمة مستحقات لاعبي إنبي

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كتب-كريم قماح

تقدم مصطفى كمال، مدرب حراس المرمى بنادي إنبي، بالشكر لطارق العشري، المدير الفني السابق لفريق إنبي، على الفترة التي قضاها مع الفريق في الفترة الماضية، مؤكدًا أن العشري بذل جهدا كبير مع فريق إنبي.

وشدد كمال خلال تصريحات خاصة: "على ضرورة عودة إنبي لنتائجه التي تليق باسمه وحجمه، خصوصا وأن الفريق يملك لاعبين على مستوى جيد".

وقال مدرب حراس إنبي:" أنا على اتصال دائم بإيهاب جلال والجهاز السابق بنادي مصر المقاصة، وعندما كان يصل أي عرض لإيهاب جلال كان يتحدث معنا وندرس العرض هل مناسب لنا أم لا".

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وتعليقًا على أزمة صرف مستحقات اللاعبين، أكد كمال أن هذا أمر يخص الإدارة، والجهاز الفنى لم يناقش تلك الأزمة من الأساس.

وعن المواجهة المقبلة أمام مصر المقاصة قال مدرب حراس إنبي:" أحترم النادي الفيومى الذي عملنا فيه فترة طويلة كانت من أفضل الفترات في حياتنا، لكننا جهاز محترف وإنتمائنا الآن للفريق الذي ندربه حاليا".

ومن المقرر أن يلتقي إنبي مع نظيره مصر المقاصة، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.