بالصور- نقيب الصيادلة يلتقي رئيس الحكومة السورية في دمشق

كتب - أحمد جمعة:

التقى وفد من اتحاد الصيادلة العرب برئاسة الدكتور محى عبيد، اليوم الاثنين، رئيس وزراء حكومة سوريا المهندس عماد خميس؛ لبحث آخر تطورات الوضع السوري والتأكيد على الدعم الكامل للشعب السوري، فضلا عن الوقوف على المستجدات الجديدة التى تتعلق بمهنة الصيدلة ومايمكن عمله خلال المرحلة المقبلة.

ضم وفد اتحاد الصيادلة العرب كل من: د.محى عبيد رئيس اتحاد الصيادلة العرب ونقيب صيادلة مصر، ,د.محمود الحسن نائب رئيس الاتحاد ونقيب صيادلة سوريا، ,د.علي إبراهيم أمين عام الاتحاد، ود.جورج عطاالله عضو المكتب التنفيذى لاتحاد الصيادلة العرب وعضو مجلس نقابة صيادلة مصر.

كما أجرى وفد الاتحاد، مقابلة مع المستشار هشام الشعار وزير العدل السوري، على أن يستكمل الوفد لقاءاته بالمهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية ويليها مقابلة الدكتور نزار وهبة يازجى وزير الصحة السورى.

كما شارك الوفد في فعاليات اليوم الصيدلي العلمي، الذي ناقش العلاجات البديلة والطب التقليدي والطب العربي برعاية وزير التعليم العالي، وذلك للسعي لإنشاء اللجنة العربية للطب البديل والتعاون العلمي.