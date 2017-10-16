البيئة: تأجير معدات التعامل مع قش الأرز أرخص من القطاع الخاص بنسبة 30%

كتبت- مادي غيث:

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن الوزارة لم ترفع سعر معدات التعامل مع قش الأرز، خلال موسم مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة في المحافظات، البالغة 477 موقع جمع قش، مقارنة بنحو 250 موقعًا خلال العام الماضي.

وأضاف وزير البيئة، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا في غرفة العمليات المركزية لوزارة البيئة، إن هناك إقبال من الفلاحين لتحويل قش الأرز لـ"علف" في ظل غلاء أسعاره حاليًا.

وتابع خالد فهمي: "الفلاحون يطالبون بوجود مفارم صغيرة للتحرك في الحقول، وهو ما سيتم العمل عليه خلال الفترة المقبلة، كما سيمكن عمل معدات القمح لمواجهة قش الأرز"، مستطردًا: "بنأجر معدات التعامل مع القش أرخص من القطاع الخاص بـ30%".

وأشار وزير البيئة إلى أن قش الأرز يمكن أن ينتج منه "بيوجاز"، ومن ثم استخدام الكهرباء، لافتًا إلى أن العمل على سياسات تحفيزية في هذا الصدد.​