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شحن 447 كجم ذهب خام من منجم السكري إلى كندا

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مصراوي Masrawy

شحن 447 كجم ذهب خام من منجم السكري إلى كندا

09:42 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

شحن 447 كجم ذهب خام من منجم السكري إلى كندا

مطار القاهرة الدولي

كتب- طه عبيد:

شحنت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، 447 كيلو جرام ذهب مستخرجة من منجم السكري في طريقها إلى كندا لتنقيتها، وبيعها في البورصات العالمية.

وصرحت مصادر بقرية البضائع بالمطار بأن الشحنة وصلت داخل 22 طردًا من منجم السكري على طائرة خاصة، وتم تفريغ الشحنة على الطائرة المتجهة إلى البحرين، ومنها إلى كندا، لتنقيتها وبيعها في البورصات العالمية.

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