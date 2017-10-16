بالصور- طوارئ بالحجر الصحي في مطار القاهرة لمواجهة "الطاعون" و"الكوليرا"

كتب- طه عبيد:

أعلنت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، حالة الطوارئ لمواجهة أمراض الطاعون والكوليرا، وذلك مع الركاب القادمين من مدغشقر، و12 دولة ظهرت فيها أعراض مرض الكوليرا.

ودعت وزارة الصحة، عبر منشور لها اليوم الاثنين، إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة بتوسيع دائرة الاشتباه في الركاب، ومتابعة حالة الركاب القادمين على مختلف الرحلات.

وصرحت مصادر مطلعة بالحجر الصحي بأن هناك تعليمات مشددة لمتابعة الحالة الصحية للركاب القادمين من مدغشقر بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب حمى الطاعون هناك، وملاحظة الحالة الصحية للركاب، وإذا ظهرت أي أعراض على أي راكب يتم عزله وإجراء الفحوصات الطبية له.

كما يتم كتابة كروت الحالة الصحية للقادمين من مدغشقر والأطفال كذلك، وإبلاغ شركات الطيران التي تقوم بنقل الركاب من هناك ملاحظة الحالة الصحية لهم أثناء الرحلة، وإبلاغ سلطات المطار إذا تلاحظ لهم ظهور إعياء وإرهاق شديد وصداع على أي راكب.

وأضافت المصادر، أن هناك تعليمات بمراقبة الركاب القادمين من 12 دولة التي يظهر فيها مرض الكوليرا وهي: "نيجيريا، والكونغو، والصومال، واليمن، وإثيوبيا، وجنوب السوان، وكينيا، وأنجولا، والصومال، وتشاد، والسودان، وبروندي"، ويقوم أطباء الحجر الصحي بالمطار تحت إشراف الدكتور مدحت قنديل مدير الحجر الصحي بمتابعة الحالة الصحية، وكروت بيانات الركاب، وإذا تم الاشتباه في أي حالة يتم عزلها فورًا، وإجراء الفحوصات الطبية والتاكد من عدم حملها العدوى.