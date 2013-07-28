فقر الدم والحموضة أهم مشكلات المرأة الحامل

تعانى المرأة الحامل من مجموعة من التغيرات الجسمية وقد تشعر ببعض الأعراض كالحموضة والحرقان وفقر الدم وغيرها من الأعراض التى يوضحها دكتور جورج يواقيم، استشارى النساء والتوليد، قائلا: يمكن التخفيف من الحموضة والحرقان بتجنب الأطعمة الدهنية والتقليل من المشروبات الغازية، ويجب على المرأة عقب تناول الوجبة الغذائية اللجوء للجلوس بدلا من الاستلقاء، مع تجنب الأطعمة المسببة للغازات "كالقرنبيط" وغيره من الأطعمة المسببة لذلك.

ويمكن أن تصاب المرأة الحامل بفقر الدم، لذا لابد من تناول الغذاء المفيد والإكثار من تناول اللحوم الحمراء والبيض والفواكه وحتى يزداد امتصاص الحديد من الأمعاء، لابد من الإكثار من تناول فيتامين سى الذى يوجد فى الخضروات الطازجة.

كما يوضح يواقيم أن المرأة الحامل قد يحدث لها تشنج فى العضلات بسبب تباطؤ الدورة الدموية فى الساق، لذا لابد من المتابعة عند الطبيب إذا ازداد الأمر عن الحد المقبول ويمكن علاج التشنج بالتدليك وتدفئة الساقين، وعن آلام الظهر التى يمكن أن تعانى منها المرأة الحامل فيمكن علاجها بوضع وسادة صغيرة عند النوم.

أما عن الإمساك فيمكن التخلص منه بالإكثار من تناول الألياف أما عن توسع الأوردة فيمكن علاجها برفع الساقين والفخذين خلال فترات قصيرة من اليوم.

وأكثر ما تقابله المرأة الحامل هو تعرضها لمجموعة من التغييرات وإحساسها ببعض الأعراض التى قد تعانى منها، خاصة عندما يكون الحمل الأول لذا لابد من الثقافة والتوعية حتى تقدر المرأة على معرفة ما تعانى منه بشكل صحيح.