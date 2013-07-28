أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

فقر الدم والحموضة أهم مشكلات المرأة الحامل

Google+ Print
فقر الدم والحموضة أهم مشكلات المرأة الحامل فقر الدم والحموضة أهم مشكلات المرأة الحامل

تعانى المرأة الحامل من مجموعة من التغيرات الجسمية وقد تشعر ببعض الأعراض كالحموضة والحرقان وفقر الدم وغيرها من الأعراض التى يوضحها دكتور جورج يواقيم، استشارى النساء والتوليد، قائلا: يمكن التخفيف من الحموضة والحرقان بتجنب الأطعمة الدهنية والتقليل من المشروبات الغازية، ويجب على المرأة عقب تناول الوجبة الغذائية اللجوء للجلوس بدلا من الاستلقاء، مع تجنب الأطعمة المسببة للغازات "كالقرنبيط" وغيره من الأطعمة المسببة لذلك.

ويمكن أن تصاب المرأة الحامل بفقر الدم، لذا لابد من تناول الغذاء المفيد والإكثار من تناول اللحوم الحمراء والبيض والفواكه وحتى يزداد امتصاص الحديد من الأمعاء، لابد من الإكثار من تناول فيتامين سى الذى يوجد فى الخضروات الطازجة.

كما يوضح يواقيم أن المرأة الحامل قد يحدث لها تشنج فى العضلات بسبب تباطؤ الدورة الدموية فى الساق، لذا لابد من المتابعة عند الطبيب إذا ازداد الأمر عن الحد المقبول ويمكن علاج التشنج بالتدليك وتدفئة الساقين، وعن آلام الظهر التى يمكن أن تعانى منها المرأة الحامل فيمكن علاجها بوضع وسادة صغيرة عند النوم.

أما عن الإمساك فيمكن التخلص منه بالإكثار من تناول الألياف أما عن توسع الأوردة فيمكن علاجها برفع الساقين والفخذين خلال فترات قصيرة من اليوم.

وأكثر ما تقابله المرأة الحامل هو تعرضها لمجموعة من التغييرات وإحساسها ببعض الأعراض التى قد تعانى منها، خاصة عندما يكون الحمل الأول لذا لابد من الثقافة والتوعية حتى تقدر المرأة على معرفة ما تعانى منه بشكل صحيح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365