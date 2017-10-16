تركيا تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام رحلات الطيران من وإلى إقليم كردستان العراق

أنقرة - (أ ش أ):

أعلنت تركيا دعمها للعملية التي تقوم بها القوات الحكومية العراقية في مدينة كركوك، وإغلاق مجالها الجوي أمام رحلات الطيران من وإلى إقليم كردستان العراق.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداغ - في تصريحات للصحفيين ، عقب اجتماع وزاري ، أوردتها شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم الإثنين - إن هناك هجوما ضد سلامة الأراضي العراقية وحقوقه السيادية ووحدته السياسية ودستوره.

وأضاف أنه يعتقد أن هذه الخطوة التي تهدف إلى طرد هذا الهجوم في غاية الأهمية، واصفا العملية بأنها جاءت متأخرة كثيرا.