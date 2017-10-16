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جندي أمريكي يقر بالذنب في قضية الفرار من الخدمة عام 2009

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مصراوي Masrawy

جندي أمريكي يقر بالذنب في قضية الفرار من الخدمة عام 2009

09:49 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

جندي أمريكي يقر بالذنب في قضية الفرار من الخدمة عام 2009

الجيش الأمريكي

واشنطن - (د ب أ):

اعترف جندي من الجيش الأمريكي، كان ترك مكانه في قاعدة أمريكية في افغانستان عام 2009 ،بذنبه اليوم الاثنين في تهمة الفرار من الخدمة وسوء التصرف أمام العدو خلال محاكمته العسكرية.

وقال بو بيرجدال، الذى اعتقلته واحتجزته حركة طالبان لمدة خمسة أعوام، أمام قاض عسكري، في محكمة في فورت براج بولاية نورث كارولينا، إنه يعرف ان تركه لموقعه كان مخالفا للقانون.

وقال الجيش الأمريكي، الاسبوع الماضي، إن بيرجدال 31 عاما، طلب عقد جلسة الاستماع قبل المحاكمة ، اليوم الاثنين، واعترف بذنبه .

وتسبب تركه لموقعه في اطلاق عمليات بحث مكثفه من أجل العثور عليه واستعادته، أصيب خلالها بعض من رفاقه بجراح خطيرة.

وقال بيرجدال إنه "في ذلك الوقت، لم يكن لدي نية في التسبب في عمليات البحث والاستعادة"، لكنه اضاف انه يفهم الان أن قراره دفع إلى بذل جهود للعثور عليه.

وقال انه فعل ذلك بهدف لفت الانتباه إلى ما رأى انه مشاكل في وحدته ومخاوف كانت لديه تجاه قادته.

ومن المتوقع صدور الحكم في فورت براج في الـ23 تشرين أول/أكتوبر. ولم يتضح بعد الحكم التي سيصدر بحقه.

وأثار إطلاق سراح بيرجدال في ايار/مايو 2014 جدلا كبيرا. ووافقت إدارة أوباما على الإفراج عن خمسة سجناء من طالبان من السجن العسكري في خليج جوانتانامو بكوبا في مقابل حريته.

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مصراوي Masrawy

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