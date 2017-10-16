تنفيذية منظمة التحرير تدعو لدعم غزة عبر حكومة الوفاق الفلسطينية

رام الله - (د ب أ):

دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الإثنين، إلى دعم قطاع غزة عبر حكومة الوفاق الفلسطينية "باعتبارها الجهة الرسمية والشرعية".

وحثت اللجنة، في بيان عقب اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله، الدول الشقيقة والصديقة على زيادة دعمها المادي لمسيرة المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي.

وأكدت اللجنة التنفيذية دعمها لنتائج اجتماعات حركتي فتح وحماس الأخيرة في القاهرة "خاصة تمكين حكومة الوفاق من ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، وفق الجدول الزمني المحدد من أجل طي صفحة الانقسام المدمر".

وشددت على ضرورة "استعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني للتحضير لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية، متزامنة مع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على أساس قانون انتخابات ديمقراطي وعصري، يأخذ بقاعدة التمثيل النسبي الكامل من أجل إرساء أساس متين لنظام سياسي ديمقراطي يحترم النظام العام وسيادة القانون".

كانت حركتا فتح وحماس قد وقعتا،يوم الخميس الماضي، على اتفاق، برعاية مصرية، بشأن تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها كاملة في إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة الغربية في موعد أقصاه الأول من ديسمبر المقبل مع العمل على إزالة المشاكل الناجمة عن الانقسام.