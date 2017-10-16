مقتل 38 عنصرًا من القوات العراقية وقوات الأمن الكردية في اشتباكات مدينة كركوك

تكريت - (د ب أ):

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الإثنين، مقتل 38 من القوات العراقية وقوات البيشمركة في الاشتباكات التي شهدتها محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية إن عملية كركوك أسفرت عن مقتل 10 من قوات الرد السريع العراقية أثر إصابة ناقلة أشخاص مدرعة بصاروخ كورنيت غربي المدينة، فردت القوات العراقية على مصدر النيران ،مما أسفر عن مقتل 28 من عناصر قوات الأمن الكردية بالقرب من الحي الصناعي بكركوك".

يذكر أن القوات العراقية بدأت هجوما الليلة الماضية على كركوك في ما وصفته إعادة الانتشار وفرض لسلطة الحكومة المركزية على المناطق المتنازع عليها.