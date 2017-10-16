«فولفو» تدعم «XC60» بتقنيات حديثة

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تسعى شركة "فولفو" السويدية، لإضافة بعض التطويرات والتعديلات على أحدث نسخ سياراتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV”، والتي تستعد للكشف عنها بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

وحسب موقع "ذا ويست"، فإن الشركة السويدية ستقوم بإضافة مجموعة من الإمكانات التقنية والفنية الخاصة بالقيادة، وبخاصة في ظل ارتفاع الطلب على هذا الطراز بالأسواق العالمية.

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ومن المتوقع أن تستمر "فولفو" في دعم سيارتها بمحرك قوي يعزز شحنا إضافيا "تربو" بشكل رئيسي، مع زيادة السعة اللترية والقوة الحصانية الخاصة به بشكل رئيسي.