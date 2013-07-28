بالصور| مؤسس "تمرد" في المنوفية: الدستور معركتنا وسنحارب من أجل الدولة

"بدر": مظاهرات الجمعة أعطت الأمريكان والإخوان درسا قاسيا

كتب : محمود الحصري وسحر عون الأحد 28-07-2013 01:05

نظمت حملة تمرد المركزية مؤتمرها العام لبدء حملة "اكتب دستورك" في محافظة المنوفية، بحضور الآلاف من أهالي قرية شما التابعة لمركز أشمون؛ حيث وصل أعضاء الحملة المركزية إلى القرية مساء اليوم وسط حالة من الترحيب الشديد من قبل المواطنين.

من جانبه، قال محمود بدر مؤسس حركة تمرد: إن الشعب المصري أعطى للأمريكان درسا قاسيا في مظاهرات 26 يوليو، وذلك بنزوله للشارع؛ حيث إن الإخوان والأمريكان يصرون أن الشعب المصري لن يستطيع بناء بلده، ولا يعلمون أن الشعب لديه إرادة لكي يبني بلده.

وأضاف "بدر"، أن الدستور الذي خدع به الإخوان المصريين سيتم تغييره بالكامل، وسيتم النزول للشوارع وحث الناس على انتخاب شخصيات تنحاز للشعب المصري ولاتنحاز لمرشد.

وأشار بدر إلى أن السفيرة الأمريكية وجماعة الإخوان يمارسون دورا قذرا في شائعة أخبار كاذبة عن البلد، قائلا "باترسون غير مرحب بها في مصر، وتقوم بدور مخابراتي لهدم مصر".