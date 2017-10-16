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رئيس جامعة القاهرة يلغي الرسوم المقررة على سفر أعضاء هيئة التدريس

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مصراوي Masrawy

رئيس جامعة القاهرة يلغي الرسوم المقررة على سفر أعضاء هيئة التدريس

09:28 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

رئيس جامعة القاهرة يلغي الرسوم المقررة على سفر أعضاء هيئة التدريس

الدكتور محمد عثمان الخشت

كتب- محمد قاسم:

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إلغاء الرسوم المفروضة على أعضاء هيئة التدريس في مقابل السماح لهم بالسفر للخارج من الغد.

وفي أغسطس 2015، أصدر جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، قرارًا بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه كتبرع من كل عضو هيئة تدريس والأستاذ المتفرغ وأعضاء الهيئة المعاونة يرغب في السفر تحت أي مسمى (إعارات، مرافقة الزوج، إجازة بدون مرتب، ندب كامل...إلخ) من السنة الأولى حتى السنة العاشرة، ودفع مبلغ 20 ألف جنيه كتبرع من كل عضو هيئة تدريس والأستاذ المتفرغ وأعضاء الهيئة المعاونة من السنة الحادية عشر فأكثر.

وأضاف الخشت، فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أنه تم إلغاء هذه الرسوم لأنها غير موجودة بالقانون واللوائح العاملة بهذا الشأن، موضحًا أن الجامعة ستنفذ ما ينص عليه القانون بخصوص هذا الأمر.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أنه قرر فتح باب التغذية بالمدن الجامعية مجانا لمدة أسبوعين من الآن.

وأثار قرار فرض الرسوم جدلًا كبيرًا في الوسط الجامعي وطالبت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية إلغاء القرار، مؤكدة أنه يتعارض مع صريح نص مادة 38 من الدستور والتي تنص على أنه (لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون".

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