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يوروستات: واحد من كل 4 مواطنين في الاتحاد الأوروبي مهدد بالفقر

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مصراوي Masrawy

يوروستات: واحد من كل 4 مواطنين في الاتحاد الأوروبي مهدد بالفقر

09:30 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

يوروستات: واحد من كل 4 مواطنين في الاتحاد الأوروبي مهدد بالفقر

الاتحاد الأوروبي

لوكسمبورج - (د ب أ):

كشفت أحدث الإحصائيات الرسمية أن نحو واحدا من كل أربعة مواطنين في الاتحاد الأوروبي مهدد بالفقر والتهميش الاجتماعي.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) في لوكسمبورج، اليوم الإثنين، وأشار المكتب إلى أن عدد هؤلاء الأشخاص بلغ نحو 115 مليون في عام 2016.

وأوضح المكتب أن هذا العدد يعادل 4ر23% من سكان دول الاتحاد الأوروبي، وكانت هذه النسبة وصلت في 2012 إلى أكثر من 25%، ومنذ ذلك الحين أخذت هذه النسبة في الانخفاض.

وصنف يوروستات هؤلاء الأشخاص بأنهم أصحاب الدخول الضئيلة حتى مع حصولهم على الإعانات الاجتماعية أو الأشخاص غير القادرين على دفع إيجاراتهم.

وأشار يوروستات إلى أن أعلى نسبة لهؤلاء المهددين بالفقر موجودة في بلغاريا (4ر40%) تلتها رومانيا (8ر38%) ثم اليونان في المرتبة الثالثة بـ6ر35%.

في المقابل، كانت أقل نسبة في التشيك 3ر13% تلتها فنلندا بـ6ر16% والدنمارك بـ7ر16%،وبلغت نسبة هؤلاء في ألمانيا 7ر19% (نحو 16 مليون شخص).

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مصراوي Masrawy

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