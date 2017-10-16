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التحالف العربي يهاجم مواقع للحوثيين وقوات صالح شرق صنعاء

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مصراوي Masrawy

التحالف العربي يهاجم مواقع للحوثيين وقوات صالح شرق صنعاء

09:28 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

التحالف العربي يهاجم مواقع للحوثيين وقوات صالح شرق صنعاء

أرشيفية

صنعاء - (د ب أ):

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الاثنين، سلسلة غارات جوية على مواقع متفرقة لمسلحي الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، بمديرية نهم 40 كيلومترا شرق صنعاء.

ونقل موقع الجيش الوطني الموالي للحكومة الشرعية "سبتمبر نت"، عن مصادر ميدانية قولها، إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع للمليشيات الانقلابية (الحوثيون وقوات صالح) في منطقة المدفون، وسيسبان في مرهبة، ومفرق غولة الحنشات، ومسورة، بمديرية نهم.

وأكدت المصادر أن غارات التحالف استهدفت تعزيزات عسكرية وتجمعات للمليشيات الانقلابية في المناطق المستهدفة، دون معرفة الخسائر التي خلفها القصف حتى الآن.

وبحسب المصادر، فقد تزامنت الغارات مع استمرار المعارك الميدانية بين قوات الجيش الوطني ومسلحي الحوثي وصالح في عدة مواقع بالمديرية ذاتها.

ومنذ أكثر من عامين ونصف تحاول قوات الجيش الوطني الدخول إلى العاصمة صنعاء، بمساندة قوات التحالف العربي، عن طريق مديرية نهم الجبلية البالغة مساحتها نحو 1800 كيلومتر مربع، غير أنها حتى اليوم لم تستطع السيطرة الكاملة على هذه المديرية ذات الطرق والجبال الوعرة.

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