الاتحاد الأوروبي يؤكد تأييده للاتفاق النووي مع إيران

لكسمبورج - (أ ش أ):

أكد مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، مجددا تأييده للاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" في نشرتها باللغة الإنجليزية أن الاجتماع الوزاري المغلق الذي عُقد في لكسمبورج برئاسة المفوض الأعلى للسياسة الخارجية فديريكا موجيريني حذر من عواقب عدم تصديق واشنطن على التزام طهران بالاتفاق النووي.

وأكد وزراء الخارجية - في بيان مشترك صدر في ختام اجتماعهم - أن عدم إقدام واشنطن على تلك الخطوة من شأنه أن ينطوي على عواقب وخيمة على السلام في المنطقة، علاوة على تقويض الجهود التي تُبذل لضبط طموحات كوريا الشمالية النووية.

وشدد البيان الختامي على أن الاتفاق الموقع مع طهران عام 2015 يُعتَبر خطوة رئيسية للحد من انتشار الأسلحة النووية في العالم.

تجدر الإشارة إلى أن موجيريني ستتوجه إلى واشنطن في مطلع الشهر القادم للحصول على تأييد واشنطن للاتفاق النووي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رفض مؤخرا التصديق على تجديد الاتفاق النووي مع طهران، وطالب بإبرام اتفاق جديد يتفادى جوانب القصور التي يتضمنها الاتفاق الحالي من وجهة نظره.