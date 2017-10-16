الرئيس الألماني يقوم بزيارة عمل إلى روسيا في 25 أكتوبر الجاري
الرئيس الألماني يقوم بزيارة عمل إلى روسيا في 25 أكتوبر الجاري
09:19 م الإثنين 16 أكتوبر 2017
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير
برلين - (أ ش أ):
أعلن مكتب الرئاسة في برلين اليوم أن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير سوف يزور موسكو في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.
وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يجتمع خلال هذه الزيارة مع الرئيس الألماني لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية فضلا عن قضايا دولية أخرى.
وأضافت (روسيا اليوم) أن زيارة الرئيس الألماني الى روسيا ستكون زيارة عمل.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بوتين يمنح رئيس مجموعة "مويت هينيسي" ميدالية بوشكين لجهوده في تعزيز
-
بوتين يوقع مرسومًا بفرض عقوبات على كوريا الشمالية امتثالاً لقرار أممي
-
متحدث اسرائيلي: سيتم إطلاع وزير الدفاع الروسي على تفاصيل الغارة الإسرائيلية
-
ميركل: معركة التحالف المسيحي في انتخابات ولاية سكسونيا السفلى "لم
إعلان
إعلان