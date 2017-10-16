الرئيس الألماني يقوم بزيارة عمل إلى روسيا في 25 أكتوبر الجاري

برلين - (أ ش أ):

أعلن مكتب الرئاسة في برلين اليوم أن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير سوف يزور موسكو في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يجتمع خلال هذه الزيارة مع الرئيس الألماني لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية فضلا عن قضايا دولية أخرى.

وأضافت (روسيا اليوم) أن زيارة الرئيس الألماني الى روسيا ستكون زيارة عمل.