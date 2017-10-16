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غارات جوية تستهدف معسكرات لداعش في اليمن

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مصراوي Masrawy

غارات جوية تستهدف معسكرات لداعش في اليمن

09:16 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

غارات جوية تستهدف معسكرات لداعش في اليمن

طائرات بدون طيار

صنعاء - (د ب أ):

أكد مصدر محلي مسؤول، مساء اليوم الإثنين، أن طائرات بدون طيار يعتقد أنها أمريكية، استهدفت بعدة غارات جوية مواقع عسكرية لتنظيم "داعش" في محافظة البيضاء 268 كيلومترا جنوب شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية إن طائرات يعتقد أنها أمريكية من دون طيار قصفت معسكرات لداعش في قرى جبال الشريعة ونجد الشواهرة و بالقرب من قرية يكلا بمديرية ولد ربيع بمدينة رداع.

وبحسب المصدر، فقد أسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر التنظيم، دون أن تتضح حصيلتهم، مؤكداً أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف تلك المواقع.

وأشار المصدر إلى أن عناصر تابعة لتنظيم "داعش" ظهرت بشكل مفاجئ في تلك القرى منذ نحو ستة أشهر، "وتمكنت من إنشاء معسكرات خاصة بها".

يذكر أن عناصر تابعة لتنظيم القاعدة تنشط هي الأخرى في عدد من مديريات محافظة البيضاء، حيث نفذت قوات من "المارينز الأمريكية" مطلع العام الجاري إنزالاً جوياً على قرية يكلا في مدينة رداع، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر التنظيم إلى جانب مدنيين.

وعادة ما تنفذ طائرات أمريكية من دون طيار ضربات تستهدف قيادات وعناصر يعتقد انتمائها لتنظيم القاعدة وداعش في اليمن، ضمن اتفاقية أبرمتها واشنطن مع اليمنية في إطار "مكافحة الإرهاب".

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مصراوي Masrawy

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