نائب رئيس برلمان كوريا الشمالية : سنواصل بناء قدراتنا النووية

سان بطرسبرج - (أ ش أ):

قال نائب رئيس مجلس النواب الكوري الشمالي، آن تونج تشون، اليوم الاثنين، إن كوريا الشمالية ستواصل بناء قدراتها النووية ولن تناقش حقها في الحصول على أسلحة نووية طالما شكلت الولايات المتحدة تهديدا لها.

وقال تشون، الذي يرأس وفد بلاده المشارك في اجتماع جمعية الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في سان بطرسبرج - حسبما ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية - إن بلاده تعتبر الأسلحة النووية الطريق الوحيد لضمان أمنها.

وأضاف: "نحن مصرون على بناء قدراتنا النووية حتى يتم ضمان السلام مع الولايات المتحدة، لن تناقش كوريا الشمالية أبدا حقها في تملك أسلحة نووية طالما واصلت الولايات المتحدة تهديدها النووي وسياستها الوقحة تجاه كوريا الشمالية".

وتابع إن بلاده ستعزز جهودها لضمان سيادتها وحقها في الوجود للحفاظ على السلام والأمن في المنطقة ولن تدخر جهدا في التساوي مع الولايات المتحدة، لافتا إلى أن واشنطن هي التي أجبرت بيونج يانج على تطوير برنامج نووي وأن بلاده تعتبر العقوبات ضدها غير قانونية.

وقال تشون "العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية والرامية إلى منع تعاملاتها التجارية الأجنبية حتى في المجالات الحيوية لبقاء شعبها هي عقوبات غير قانونية تماما ولا تتفق مع مواثيق الأمم المتحدة، وهي مظهر من مظاهر إرهاب تمارسه دولة ويرمي إلى القضاء على المدنية الحديثة ودفع شبه الجزيرة الكورية إلى ظلام العصور الوسطى".

وأضاف: "لقد فرضت الولايات المتحدة حصارا اقتصاديا بشعا وغير عادل وعقوبات، وفي الوقت ذاته تم تصنيف الإجراءات التي نتخذها للدفاع عن أنفسنا بأنها تهديد عالمي، رغم أنها ترمي فقط إلى حماية وجودنا وأمن دولتنا التي تواجه تهديدات أمريكية ".