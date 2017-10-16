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ضبط أدوية تجميل بـ750 ألف جنيه مع مضيفة جوية بمطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

ضبط أدوية تجميل بـ750 ألف جنيه مع مضيفة جوية بمطار القاهرة

09:07 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

ضبط أدوية تجميل بـ750 ألف جنيه مع مضيفة جوية بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية الخاصة بالتجميل مع مضيفة جوية قادمة من الرياض.

وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الركاب القادمين على الطائرة رقم 311، القادمة من الرياض، إشتبه صلاح محمد صلاح الدين مأمور اللجنة الجمركية فى إحدى مضيفات الطيران التى تعمل بأحد خطوط الطيران العربية، وبالعرض على ديب عبد الحى نائب مدير الجمرك قرر تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة هاني مصطفى، تم تأكيد الإشتباه وتم تكليف محمد الهادى مأمور الجمرك تحت إشراف مصطفى راشد مدير الحركة لتفتيش حقائب المضيفة ،عثر معها على 135 أمبول يستخدم فى عمليات التجميل ونضارة الوجه مخفاة بحقيبتها وبين طيات الملابس، وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ 700 ألف جنيه.

قرر سامى عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي، إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر تهرب رقم 56 لسنة 2017 وتحريز المضبوطات.

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مصراوي Masrawy

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