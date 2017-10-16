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المتحدث باسم الخارجية: ‏القضاء على الفقر في أفريقيا والعالم هدف لا يمكن التهاون فيه

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مصراوي Masrawy

المتحدث باسم الخارجية: ‏القضاء على الفقر في أفريقيا والعالم هدف لا يمكن التهاون فيه

09:03 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

المتحدث باسم الخارجية: ‏القضاء على الفقر في أفريقيا والعالم هدف لا يمكن التهاون فيه

المستشار أحمد أبوزيد

القاهرة - (أ ش أ):

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبوزيد، إن ‏القضاء على الفقر في أفريقيا والعالم هدف لا يمكن التهاون فيه أي ما كانت الأسباب والدواعي السياسية‪.

جاء ذلك في تغريدة نشرها المتحدث، اليوم الإثنين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمناسبة يوم الغذاء العالمي والذي يوافق السادس عشر من أكتوبر من كل عام.

وبادرت البلدان الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، خلال الدورة العشرين لمؤتمر المنظمة المعقودة في نوفمبر 1979، إلى إقامة يوم الأغذية العالمي، ويصادف التاريخ الذي وقع عليه الاختيار- وهو 16 أكتوبر - الذكرى السنوية لإنشاء الفاو في عام 1945.

وكان الوفد المجري قد لعب دوراً نشطاً خلال دورة المؤتمر العشرين للمنظمة بقيادة الوزير المجري السابق للزراعة والأغذية الدكتور بال روماني، الذي اقترح فكرة الاحتفال بيوم الأغذية العالمي في جميع أنحاء العالم.

ويهدف يوم الغذاء العالمي إلى تعميق الوَعي العام بِمعاناة الجِياع وناقصي الأغذية في العالم، وإلى تشجيع الناس في مُختلف أنحاء العالم على اتخاذ تدابير لمكافحة الجُوع، فيحتفل أكثر من 150 بلد بهذه المُناسبة كُل عام.

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مصراوي Masrawy

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