الأمن يكشف لغز عجوز كفر الشيخ.. الضحية تستر على المتسبب في وفاته

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشفت إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن كفر الشيخ، برئاسة العميد محمد عمار، لغز واقعة ضرب أفضى إلى موت عجوز في نطاق دائرة مركز شرطة الرياض، أخفى المجني عليه تفاصيلها وتوصلت إليها جهود الأمن.

تبدأ الواقعة بإخطارًا تلقاه اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، ببلاغ من المدعو "أحمد عبد السلام إبراهيم محمد حموده"، الذي عثر على عمه "زيدان إبراهيم محمد حموده"، داخل منزله وبرأسه إصابات ناتجة عن تعدي تعرض له، ونقل إثره إلى مستشفى خاص.

وأفاد صاحب البلاغ بأنه حين سؤاله عمه عن محدث إصابته، امتنع عن الإجابة، ورفض إبلاغ الشرطة، واكتفى بجملة: "هاخد حقي بعد خروجي من المستشفى"، وأن المجني عليه توفي متأثرًا بإصابته بعد 15 يومًا من مغادرته المستشفى، كما بين تقرير مفتش الصحة، الذي أثبت وجود جرح قطعي قديم برأس المجني عليه، أدى إلى تعرضه لنزيف داخلي بالمخ وهبوط حاد في الدورة الدموية، ما تسبب في وفاته.

شُكل فريق بحث جنائي، ترأسه اللواء محمد عمار مدير المباحث الجنائية بالمديرية، ضم العميد محمد عبد الوهاب رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد مطاوع رئيس مباحث مركز شرطة الرياض، ومعاونيه، لكشف غموض الحادث والوصول لمرتكبيه.

تضمنت خطة فريق البحث الجنائي فحص مداخل ومخارج الشقة، وإعادة معاينة مسرح الجريمة، مع الاستعانه بخبراء الأدلة الجنائية، وفحص علاقات المجني عليه وخلافاته والمنطقة المجاورة لمسكنه، وفحص سجلات المسجلين خطر سرقات من أجل تحديد هوية الجاني.

أسفرت جهود فريق البحث عن أن مرتكب الواقعة "محمد. ا. ح" 29 سنة - عامل، مقيم بقرية الرصيف، دائرة مركز شرطة الرياض، وذلك بقصد السرقة، إذ دخل مسكن المجني عليه وعاجله بالتعدي عليه بالضرب بألة حادة (أجنة)، ما أدى إلى فقدانه الوعي.

عقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهم، الذي اعترف بجريمته واستيلائه على مبلغ مالي قيمته 1450 جنيه، وهاتف نقال خاص بالمجنى عليه، باعه للمدعو "ش. ر. إ" 40 سنة - سائق، وتعرف على الهاتف ابن شقيق المجني عليه صاحب البلاغ.

حرر بذلك المحضر رقم 6701 لسنة 2017 إداري مركزشرطة الرياض، وجاري العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.​