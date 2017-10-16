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"علشان تبنيها": جمعنا 3 آلاف توقيع في أسوان.. وهؤلاء أبرز الداعمين (صور)

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مصراوي Masrawy

"علشان تبنيها": جمعنا 3 آلاف توقيع في أسوان.. وهؤلاء أبرز الداعمين (صور)

08:30 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

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بالصور.. جامعة بنها تدشن حملة "علشان تبنيها" دعمًا للسيسي

أسوان - إيهاب عمران:

قال عبدالله الأنصاري، منسق عام حملة "علشان تبنيها" في أسوان، إن عدد التوقيعات التي جمعتها الحملة إلى الآن بلغ 3 آلاف استمارة، خلال يومين فقط.

وأوضح الأنصاري أن من أبرز الشخصيات التي حصلت الحملة على توقيعاتها رئيس تليفزيون جنوب الصعيد، ووكيل وزارة الأوقاف، ووكيل وزارة الأزهر، ورئيس الشركة القابضة للبترول.

وأضاف أن أعمال الحملة مستمرة وتستهدف المديريات والشركات وأماكن تجمعات طلاب الجامعة والمواطنين وبعض المدارس، مشيرًا إلى أن مجموعات العمل منتشرة في مدن نصر النوبة ودراو وادفو، فضلاً عن التنسيق مع حزب "مستقبل وطن"، وحسب الخطة الموضوعة حتى لا يحدث تضارب بين المجموعات.​

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