الحكومة التركية تطلب من البرلمان مد العمل بحالة الطوارئ

أنقرة - (أ ش أ):

أعلنت الحكومة التركية أنها ستطلب من البرلمان مد العمل بحالة الطوارئ، وذلك للمرة الخامسة منذ أن تم فرضها في البلاد في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت العام الماضي.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية، اليوم الإثنين، عن نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداغ قوله إنه سيتم تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور إضافية من أجل السماح بمحاربة مدبري الانقلاب ومن أسماهم بالجماعات الإرهابية بطريقة أكثر فعالية.

ومن المفترض أن تنتهي حالة الطوارئ في 19 من شهر أكتوبر الجاري، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد أعلن أنه سيتم تمديد حالة الطوارئ بشكل منتظم حتى يتم استعادة الهدوء في البلاد.

جدير بالذكر أن السلطات التركية شنت حملة قمع واسعة في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة أسفرت عن اعتقال حوالي 50 ألف شخص وتسريح أكثر من 110 ألف موظفا حكوميا.

ويقول ناقدون إن الحكومة التركية استخدمت السلطات الطارئة لملاحقة كل المعارضين بما فيهم سياسيون وصحفيون ونشطاء.