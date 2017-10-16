ترامب: نحتاج إلى بناء الجدار الفاصل مع المكسيك أكثر من أي وقت مضى

واشنطن - (أ ش أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تحتاج إلى بناء الجدار الفاصل على الحدود مع المكسيك أكثر من أي وقت مضي، مشيرًا إلى أن المخدرات تتدفق إلى بلاده من الحدود الجنوبية.

وأشار ترامب - في تصريحات صحفية أوردتها قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الإثنين - إلى أن بلاده تتمتع بعلاقات جيدة مع المكسيك، ولكنه لا يرغب في تدفق المخدرات والجرائم إلى بلاده، ويريد بناء الجدار.

وأضاف أن هناك الكثيرين يتفقون مع ما فعله حيال الاتفاق النووي الإيراني، حيث إنه رفض الجمعة الماضية إعادة التصديق على الاتفاق، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود "احتمال فعلي" لإلغاء الاتفاق الإيراني.

وشدد ترامب على ضرورة إنهاء الهجرة التي تتم على أساس الروابط العائلية، وبناء نظام يضع العمال الأمريكيين ودافعي الضرائب أولًا ، كما حث ترامب مجلس الشيوخ الأمريكي على سرعة تأييد مرشحته لمنصب وزير الأمن الداخلي كيرستجن نيلسن.

وتابع ترامب أن إدارته ستبدأ في النظر في إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن بعض الأشخاص يستغلون هذا النظام.