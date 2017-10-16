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الخارجية الروسية تنفي اتهامات الإعلام الغربي لموسكو بتمويل طالبان أفغانستان

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مصراوي Masrawy

الخارجية الروسية تنفي اتهامات الإعلام الغربي لموسكو بتمويل طالبان أفغانستان

09:01 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

الخارجية الروسية تنفي اتهامات الإعلام الغربي لموسكو بتمويل طالبان أفغانستان

موسكو - (أ ش أ):

نفت وزارة الخارجية الروسية ما نشرته بعض وسائل الإعلام البريطانية التي تشير إلى أن موسكو تمول حركة طالبان في أفغانستان وتزودها بالنفط مجانا.

ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة ( اليوم) ، مساء اليوم الإثنين، دون التطرق إلى تفاصيل أخرى في هذا الصدد.

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مصراوي Masrawy

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