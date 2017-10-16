الخارجية الروسية تنفي اتهامات الإعلام الغربي لموسكو بتمويل طالبان أفغانستان
الخارجية الروسية تنفي اتهامات الإعلام الغربي لموسكو بتمويل طالبان أفغانستان
09:01 م الإثنين 16 أكتوبر 2017
موسكو - (أ ش أ):
نفت وزارة الخارجية الروسية ما نشرته بعض وسائل الإعلام البريطانية التي تشير إلى أن موسكو تمول حركة طالبان في أفغانستان وتزودها بالنفط مجانا.
ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، مساء اليوم الإثنين، دون التطرق إلى تفاصيل أخرى في هذا الصدد.
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