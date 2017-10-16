"آثار الجيزة" تحول حلم شاب و4 من أولاد عمومته سرابًا

كتب - محمد شعبان:

أحبط ضباط شرطة السياحة والآثار بقيادة اللواء طه بيومي، اليوم الإثنين، محاولة 5 أشخاص للتنقيب عن الآثار بمنزل بمركز البدرشين.

وردت معلومات للعقيد وليد الشرقاوي، رئيس مباحث السياحة والآثار بالجيزة، أن 5 أشخاص "أولاد عمومة" ينقبون عن الآثار داخل منزل بمنطقة سقارة بقرية ميت رهينة.

وأكدت تحريات المقدم عمر رسلان، رئيس مباحث سقارة، صحة المعلومات، وتمكنت مأمورية برئاسة العقيد أحمد الحسيني، من ضبط المتهم والأدوات المستخدمة في الحفر.

وتبين قيام المتهم بحفر بئر بقطر 3 أمتار، وعمق 6 أمتار، وأفادت لجنة من مفتشي آثار سقارة، بأن الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بالمخالفة لقانون حماية الآثار.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء حسام نصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات والتأمين، إلى النيابة العامة للتحقيق.