بسبب هامش الربح.. بدالو التموين يهددون بعدم تنفيذ المنظومة الجديدة

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لا تزال أزمة تأخر دفع هامش الربح لبدالي (بقالي) التموين، تطارد وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور علي المصيلحي.

مستحقات بـ288 مليون جنيه

يقول ماجد نادي، المتحدث عن نقابة البدالين التموينيين، أن مستحقات البدالين لدى "التموين" بلغت نحو 288 مليون جنيه، لافتا إلى أنهم طالبوا مرارا تسديد تلك المبالغ، لكن مساعيهم باءت بالفشل.

وعن طريقة احتساب هامش الربح، أوضح أنهم يحصلون على 2% من قيمة السلعة، منوهًا بأنهم يطالبون بزيادته إلى 7%.

وفيما صرح يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة، بأنه وممثلين عن الغرف التجارية، اجتمعوا مع وزير التموين، الذي وعدهم بحل الأزمة، ودراسة إمكانية زيادة هامش الربح، قبل تطبيق منظومة السلع التموينية الجديدة، معتبرا أن هذه خطوة جادة للتعامل مع الأزمة.

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وأكد عادل سالم أحد بدالي التموين، أن البدالين توافقوا فيما بينهم فى سلسلة اجتماعات أنهم لن يطبقوا منظومة التموين الجديدة قبل حل أزمة هامش الربح، معتبرا أن سداد مستحقات البدالين المتأخرة ورفع قيمة هامش الربح شرط التطبيق.

وكان "المصيلحي" قد أصدر قرارًا بخفض مبلغ التأمين المطلوب من البقالين التموينيين لسداد قيمة السلع لـ 25 % بدلأ من 50%، بحد أدنى 4 آلاف جنيه للبقال الواحد.

وكشف الوزير، في تصريحات صحفية سابقة، أنه سيتم تطبيق المنظومة الجديدة للسلع التموينية بداية من شهر ديسمبر المقبل، على أن يضع البقالين أوامر الشراء بداية من منتصف نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم تطوير النظام بحيث يكون هناك نقطة بيع بفرع الجملة ومثلها مع البقال لمطابقة الصرف.