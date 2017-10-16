الآلاف يشيعون «شهيد كرم القواديس» في البحيرة

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شيع الآلاف من أهالي قرية محلة الأمير برشيد في محافظة البحيرة، اليوم الإثنين، جثمان الشهيد مجند قوات مسلحة "أحمد لبيب أبو سعدة" شهيد الهجوم الإرهابي على كمين كرم القواديس للقوات المسلحة بشمال سيناء، أمس الأحد.

وردد المشيعون الهتافات المناهضة للإرهاب والمؤيدة للشهيد كان من أبرزها "لا إله الإ الله.. الشهيد حبيب الله.. الله أكبر"، كما توافد المئات من أهالي رشيد علي سرادق عزاء المجند علي أبو سعدة، لتقديم واجب العزاء لأسرته وذويه.

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ويذكر أن إرهابيين هاجموا عدة ارتكازات أمنية في مدينة العريش ومحيطها، حيث تصدت القوات المسلحة لتلك الهجمات، لتسفر عن استشهاد 6 من رجال الجيش، فيما قتل 24 من الإرهابيين.