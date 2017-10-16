أخبار عاجلة

نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال -
أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان -
الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج -
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات -
يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الآلاف يشيعون «شهيد كرم القواديس» في البحيرة

Google+ Print
الآلاف يشيعون «شهيد كرم القواديس» في البحيرة الآلاف يشيعون «شهيد كرم القواديس» في البحيرة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

شيع الآلاف من أهالي قرية محلة الأمير برشيد في محافظة البحيرة، اليوم الإثنين، جثمان الشهيد مجند قوات مسلحة "أحمد لبيب أبو سعدة" شهيد الهجوم الإرهابي على كمين كرم القواديس للقوات المسلحة بشمال سيناء، أمس الأحد.

وردد المشيعون الهتافات المناهضة للإرهاب والمؤيدة للشهيد كان من أبرزها "لا إله الإ الله.. الشهيد حبيب الله.. الله أكبر"، كما توافد المئات من أهالي رشيد علي سرادق عزاء المجند علي أبو سعدة، لتقديم واجب العزاء لأسرته وذويه.

شاهد أيضا

ويذكر أن إرهابيين هاجموا عدة ارتكازات أمنية في مدينة العريش ومحيطها، حيث تصدت القوات المسلحة لتلك الهجمات، لتسفر عن استشهاد 6 من رجال الجيش، فيما قتل 24 من الإرهابيين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات

صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور)

متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور)

نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة»

نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة»