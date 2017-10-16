أمين: مصر تدفع ثمن المصالحة الفلسطينية بالهجمات الإرهابية (فيديو)

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قال الإعلامي تامر أمين، إن مصر تدفع ثمن المصالحة الفلسطينية، بالهجمات الإرهابية التي يتعرض لها جنود القوات المسلحة في سيناء، مشيرًا إلى أن كل نقطة دم تسيل ثمنها غالي وموجعة.

أضاف أمين، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، «الحرب لم تنته، مازلنا في منتصف الحرب المقدسة، وما يحدث يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح».

تابع: «كثافة الهجمات هذه الأيام سببها اكتشافهم إن مصر عادت، ليس في الداخل فقط، بل من خلال القضية الأم للشرق الأوسط وهي القضية الفلسلطينة»، واصفًا المصالحة بـ«الإنجاز التاريخي».

واصل: «المصالحة لم تكن تتم لولا القيادة المصرية، وهذه المصالحة أزعجت الكثيرين، وكل البلاوي اللي بتحصل من وراءها إسرائيل، والمصالحة تُثبت أن شخصية الدول لا تُشترى بالدولارات».

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وأعلن مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، استشهاد 3 من رجال الشرطة، أثناء صد هجوم إرهابي على فرع البنك الأهلي بوسط سيناء.

وقال المصدر الأمني، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن عددًا من العناصر الإرهابية قاموا بالهجوم على فرع البنك، وزرعوا 5 عبوات ناسفة بمحيط الفرع، مشيرًا إلى أن الخدمات الأمنية المعنية لتأمين البنك تعاملت معهم، مما أسفر عن استشهاد 3 من رجال الشرطة، وسقوط عدد من القتلى بين صفوف العناصر الإرهابية.

وأضاف المصدر، أن رجال المفرقعات يقومون حاليًا بالتعامل مع العبوات الناسفة الخمس وإبطال مفعولها، وتمشيط محيط المنطقة لملاحقة العناصر الإرهابية وضبطهم.