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«كلنا معاك»: ندعم السيسي لإخلاصه ووطنيته (فيديو)

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«كلنا معاك»: ندعم السيسي لإخلاصه ووطنيته (فيديو) «كلنا معاك»: ندعم السيسي لإخلاصه ووطنيته (فيديو)

التحرير

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قال محمد الطوخي، المتحدث الإعلامي باسم حملة «كلنا معاك من أجل »، اليوم الاثنين، إن الشعب المصري له القدرة على الصمود وتحمل مرحلة الإصلاح.

أضاف الطوخي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، أنه لا يوجد أي رئيس سابق للرئيس عبد الفتاح خاض تجربة الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن «السيسي تحمل الكثير على حساب شعبيته واسمه في الشارع».

أشار المتحدث الإعلامي باسم الحملة، إلى أن «الرئيس السيسي يؤسس وطن، وإخلاصه ووطنيته يجعلنا نطالبه بالترشح لفترة رئاسية ثانية».

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وانطلقت اليوم الاثنين، فعاليات حملة «كلنا معاك من أجل مصر»، والتي تضم 18 حزبًا سياسيًا، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومطالبته بالترشح لفترة ثانية لاستكمال المشروعات العملاقة التي بدأها ومواصلة تطهير البلاد من الإرهاب.

وأعلن مسئولو الحملة انطلاقها، بحضور لفيف من السياسيين والفنانين والصحفيين ورموز الرياضة المصرية، أبرزهم مصطفى الفقي مدير مكتبة الأسكندرية، والشيخ أسامة الأزهري، والأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وهاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وأشرف زكي نقيب الممثلين، والمذيع أحمد شوبير، والفنانة يسرا، والمطرب محمد فؤاد، واللاعب حازم إمام، والفنان أحمد بدير.

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