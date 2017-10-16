الأهلي يكتسح الرجاء برباعية في الدوري

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اكتسح الاهلي، الرجاء بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الاثنين، على ملعب «السلام» ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

تقدم أحمد فتحي للمارد الأحمر في الدقيقة 7، ثم أضاف مؤمن زكريا الهدف الثاني في الدقيقة 20، قبل أن يحرز النيجيري جونيو أجاي الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني، تمكن الرجاء من تقليص النتيجية عن طريق أحمد أوكا في الدقيقة 54، واختتم سعد سمير أهداف اللقاء في الدقيقة 59 لينتهي اللقاءؤ بفوز المارد الأحمر بنتيجة 4-1.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط، وتذيل الرجاء ترتيب جدول المسابقة بلا رصيد من النقاط.

