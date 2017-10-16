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بسبب «عاشور».. الأهلي في ورطة قبل مواجهة النجم

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بسبب «عاشور».. الأهلي في ورطة قبل مواجهة النجم بسبب «عاشور».. الأهلي في ورطة قبل مواجهة النجم

التحرير

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يعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أزمة كبيرة قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي المترقبة، في إياب دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا، بعد إصابة لاعبه حسام عاشور على هامش مباراة الرجاء ولم يستكمل اللقاء وحل محمد نجيب بديلًا له.

ومن جانبه، كشف خالد محمود، طبيب الفريق فى تصريح خاص لـ«التحرير» إصابة حسام عاشور، لاعب خط وسط القلعة الحمراء، والذي خرج مصابا من مباراة الرجاء، قائلًا أن اللاعب يعاني من شد فى العضلة الضامة، مضيفًا أن اللاعب سيخضع للكشف الطبي، غدًا قبل المران الجماعي للفريق.

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وتفاقمت أزمة الأهلي بعد إصابة «عاشور»، إذ لا يمتلك حسام البدري، المدير الفني للقلعة الحمراء، لاعبين في وسط ملعب بسبب إصابة هشام محمد، بكسر في الكف وتذبذب مستوى عمرو السولية، الأمر الذي دفع «البدري» بعدم الدفع باللاعب في مباراة الرجاء.

يستضيف النادي الأهلي، نظيره النجم الساحلي التونسي، مساء يوم الأحد المُقبل على ملعب برج العرب يالإسكندرية، في إياب دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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