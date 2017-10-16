طبيب الإسماعيلي: تدريبات استشفائية للاعبين بعد كل مباراة

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أكد الدكتور مجدى الباز، طبيب الإسماعيلى، أن اللاعبين سيخضعون لعملية تقنين الأحمال البدنية لمواجهة ضغط المباريات القادمة.

ومن المنتظر أن ينتهى الدور الأول فى الأسبوع الأول من شهر يناير فى العام المقبل، خاصة أنه لا بد من انتهاء المسابقة نهاية مايو 2018 قبل نهائيات كأس العالم.

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وأوضح «الباز» في تصريحات صحفية، أن اليوم التالى لكل مباراة مقبلة سيكون هناك تدريبات استشفائية للاعبين الأساسيين الذين شاركوا فى اللقاء، وذلك حتى لا يتعرضون للإجهاد أو الإرهاق.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث فى جدول المسابقة المحلية برصيد 10 نقاط، بعد مرور 4 مباريات، بواقع الفوز فى 3 مباريات والتعادل فى واحدة.