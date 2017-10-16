طبيب الزمالك يكشف حالة مهاجم الفريق بعد إصابته بارتجاج في المخ

التحرير

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كتب-كريم قماح

تعرض اللاعب رشدي أشرف مهاجم الزمالك 99، لارتجاج بالمخ، في أثناء مواجهة فريقة والإنتاج الحربى، بدوري الجمهورية.

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وأكد خالد قناوى طبيب الفريق، خلال تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن اللاعب تعرض لارتجاج بسيط فى المخ أدى إلى فقدانه للذاكرة للحدث الوقتى، اثرا اصطدامه بلاعب الانتاج الحربى، اثناء المباراة، وتم نقلة على الفور إلي احد المستشفيات القريبة، لعمل الاشاعات اللازمة.

وأضاف قناوى ان الحالة الان شبة مستقرة، وفى انتظار نتائج الاشاعات، ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للملاحظة خلال الـ24 ساعة المقبلة.