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لاعب الزمالك يفتح النار على منتقدي أبو تريكة: «ناس واطية»

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لاعب الزمالك يفتح النار على منتقدي أبو تريكة: «ناس واطية» لاعب الزمالك يفتح النار على منتقدي أبو تريكة: «ناس واطية»

التحرير

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دافع أحمد مجدي، مدافع نادي السابق، عن محمد أبو تريكة، نجم الكرة المصرية السابق، على خلفية هجوم البعض عليه بعد مطالبة عدد من الجماهير عودته للملاعب والمشاركة مع الوطني في نهائيات 2018. 

كان «أبو تريكة»، قد رد على دعوات عودته للمشاركة مع المنتخب في المونديال قائلًا: «مشاعر طيبة أشكركم عليها ولكن الواقعية أفضل ونحن لانسرق مجهود الآخرين فهـؤلاء الرجال يستحقون التواجد وحدهم في هذا الحدث».

وكتب «مجدي» عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، «أنا مش عارف الناس اللي بتتكلم عن أبو تريكة ونسيت كل اللي عملوا لمصر وفرحنا كتير أوي ودخل قلوب كل مصري وعربي دلوقتي معملش حاجه لمصر ناس واطية».

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