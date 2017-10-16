لاعب الزمالك يفتح النار على منتقدي أبو تريكة: «ناس واطية»

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دافع أحمد مجدي، مدافع نادي الزمالك السابق، عن محمد أبو تريكة، نجم الكرة المصرية السابق، على خلفية هجوم البعض عليه بعد مطالبة عدد من الجماهير عودته للملاعب والمشاركة مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

كان «أبو تريكة»، قد رد على دعوات عودته للمشاركة مع المنتخب في المونديال قائلًا: «مشاعر طيبة أشكركم عليها ولكن الواقعية أفضل ونحن لانسرق مجهود الآخرين فهـؤلاء الرجال يستحقون التواجد وحدهم في هذا الحدث».

وكتب «مجدي» عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، «أنا مش عارف الناس اللي بتتكلم عن أبو تريكة ونسيت كل اللي عملوا لمصر وفرحنا كتير أوي ودخل قلوب كل مصري وعربي دلوقتي معملش حاجه لمصر ناس واطية».