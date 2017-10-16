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مرتضى منصور: لو الحكام أداروا مباريات الزمالك سينتقموا من الفريق

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مرتضى منصور: لو الحكام أداروا مباريات الزمالك سينتقموا من الفريق مرتضى منصور: لو الحكام أداروا مباريات الزمالك سينتقموا من الفريق

التحرير

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تمسك رئيس نادي ، بإدارة حكام أجانب لمباريات الزمالك المقبلة بالدوري، بعد الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الفريق أمام طنطا بالجولة السابقة بالدوري.

وأوضح منصور، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين بمقر الزمالك، بحضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، أن عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام، وضع حلاً لأزمة مباريات الزمالك بتولي حكام أجانب إدارة مباريات الفريق، بعد رفض الحكام المصريين إدارةمباريات الفريق الأبيض.

وأضاف رئيس نادي الزمالك، أنه يؤيد هذا القرار ويتمسك بحكام أجانب لإدارة مباريات الزمالك، لأنه لا يريد أن يخسر الدوري.

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وأشار إلى أن ناديه سيتحمل تكاليف استقدام حكام أجانب لمباراة سموحة المقبلة المقرر لها يوم الجمعة في الجولة السادسة للدوري، مضيفا: "أنتظر الحكام الأجانب في المباريات المقبلة للفريق، ولا أريد أي حكم مصري للمباريات المقبلة للفريق".

وأكمل: "لو الحكام أداروا مباريات الزمالك سينتقموا من الفريق"، موجها حديثه لرئيس لجنة الحكام: "لن أصرف ملايين للحصول على كأس صفيح".

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التحرير

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