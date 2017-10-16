الزمالك «دون إصابات» امام سموحة

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كتب-كريم قماح

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، بقيادة المونتنجرى نيبوشا مرانه المسائى على ملعب حلمى زامورا بمقر النادي بميت عقبة، استعدادًا لمواجهة سموحة، المقرر إقامتها الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز.

أكد أسامة محمد، طبيب فريق الزمالك، جاهزية جميع اللاعبين للمباريات المقبلة، بداية من الجولة المقبلة أمام سموحة.

وقال طبيب الفريق، إن قائمة الفريق حاليًا خالية من الإصابات، وإن محمد إبراهيم واتشمبونج وأحمد مجدي وحازم إمام فتوح تعافوا من الإصابة.

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كما خضع رباعى حراسة المرمى لتدريبات قوية تحت قيادة أيمن طاهر مدرب الحراس.

وحرص نيبوشا على تقسيم الفريق لأربع مجموعات بمنتصف الملعب، والعمل على رفع مستوى اللياقة بجانب التمرير القصير، والتحرك دون كرة.

وقام بإيقاف التقسيمة أكتر من مرة لمعالجة الأخطاء، وإعطاء التعليمات لكل لاعب، بضرورة التمرير الجيد وصنع الهجمات بطريقة صحيحة.