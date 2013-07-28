مسلمو قرية دلجا في المنيا يفرقون صبية بعد حاصرهم لثلاث كنائس

كتب : إسلام فهمي الأحد 28-07-2013 02:25

تدخل العشرات من المسلمين والعقلاء بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوب غرب محافظة المنيا؛ لتفريق عدد من الصبية حاصروا ثلاث كنائس بالقرية ورشقوها بالطوب وألقوا عليها زجاجات المولوتوف.

وقال القس أيوب يوسف راعي كنيسة مارجرجس للأقباط الكاثوليك بالقرية، إن عددا من الصبية حاصروا مبنى استراحة الكنيسة ورشقوه بالحجارة وحاولوا اقتحامه لولا تدخل العقلاء من المسلمين الذين تمكنوا من السيطرة على الموقف.

وأشار يوسف، إلى أن الصبية حاصروا أيضا كنيستين للأقباط الأرثوذكس بالقرية، هما السيدة العذراء والأنبا إبرام، وتم منعهم من محاولة اقتحامها وأخطرت أجهزة الأمن التي دفعت بالقوات للحيلوله دون تفاقم الموقف.

وكانت القرية، شهدت إنطلاق مسيرة تندد بالاعتداء على معتصمي رابعة العدوية بالقاهرة، عقب الانتهاء من صلاة التراويح وتزامناً مع ذلك توجه عدد من الصبية إلى استراحة كنيسة ماري جرجس ورشقوها بالطوب. نتج عن ذلك تحطم زجاج النوافذ ثم توجهوا إلى كنيستي السيدة العذراء والأنبا إبرام ورشقوهما أيضا بالطوب.

ألقت قوات الأمن بالمنيا، القبض على ثلاثة من أنصار الرئيس السابق كانوا في المسيرة. وتم خلالها تحطيم 3 سيارات و3 محال تجارية. تقرر التحفظ عليهم وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.