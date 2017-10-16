البيئة: استخدام 3 أقمار صناعية لتتبع نقاط حرق قش الأرز

كتبت- مادي غيث:

قالت الدكتورة كوثر حفني، رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية، إن غرفة العمليات في الوزارة تقوم حاليًا بإدارة موسم نوبات تلوث الهواء الحادة الناتجة عن حرق قش الأرز، حيث يتم التحكم، والمراقبة، وتوجيه فرق العمل لمصادر التلوث.

وأضافت حفني، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا، في غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة للحديث عن جهود مواجهة "السحابة السوداء"، أنه يتم المتابعة عبر الأقمار الصناعية لمعرفة أماكن الحرق، والتي ترصد صباحًا ومساءً، ليكون نقاط الحرق محددة بالإحداثيات، وإرسال الدوريات وفرق العمل، ودورنا نتحكم للتقليل من تلوث الهواء.

وأشارت رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية، إلى أن الغرفة تتواصل مع أقرب فريق عمل موجود في نقطة الحرق، ليتخذ الإجراءات القانونية في الميدان، لافتةً إلى أن هناك عدد من محاور التفتيش، والمتابعة، مهمتهم المتابعة الميدانية بالإضافة إلى بلاغات الغرفة، ذلك فضلا عن وجود 45 نقطة رصد في أماكن متنوعة ترصد علي مدار الساعة في نطاق محافظات المنظومة.

وأوضح الدكتور محمد سعد، مدير إدارة الإنذار المبكر في الإدارة المركزية لنوعية الهواء والحماية من الضوضاء بوزارة البيئة، أن الوزارة تستخدم 3 أقمار صناعية في مراقبة نقاط حرق قش الأرز، حيث تحصل على عدد من القراءات المجمعة على مدار الساعة الواحدة ظهراً، والأخرى في الرابعة عصرًا، وأخرى في السادسة مساءً، وقراءة في صباح اليوم التالي.

وذكر مدير "الإنذار المبكر"، أن الموسم الماضي كان يتم استخدام أقمار صناعية تظهر النتائج نهارًا، ولكن حاليا يتم المتابعة نهارًا ومساءً.