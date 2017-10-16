خالد فهمي: وزارة البيئة حققت نجاحات كبيرة في ملف السحابة السوداء

كتبت- مادي غيث:

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن النجاح الذي تحققه الوزارة في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة الناتجة عن حرق قش الأرز، هو بايدي العاملين في الوزارة و المحافظات المختلفة، وليس بيد الوزير او رئيس الجهاز، موجها لهم التحية على جهودهم.

وأضاف وزير البيئة، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا في وزارة البيئة، أن الرسالة الذي يود ان توجيهها إلي المواطنين، "هي أن هناك وزارة وشباب يواجهون نوبات التلوث الحادة المعروفة بـ"السحابة السوداء"، مضيفاً: "العملية مش متسابة، وهناك خطط مواجهة، ولها ما لها، وعليها ما عليها؛ فالكمال لله وحده"، متابعاً: "راضي عن شغل رجالتي، وأنا اتحمل المسئولية السياسية".

ولفت فهمي، إلى أن هناك خبراء يقولون إنه لا يوجد تحسن في مواجهة "السحابة السوداء"، لكن الأمر يحسب بالبيانات الدقيقة بوجود تحسن، مخاطبا الإعلاميين الحاضرين في المؤتمر: "معرفش أنتم حاسين بالسحابة في القاهرة ولا لا"، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة المحاضر.

وأوضح الوزير، أنه يرسل "ليسته" للنائب العام حتى تدخل المحاضر جلسات، وتتحول لقضايا.