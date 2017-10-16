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هيئة تنشيط السياحة تستضيف وفدًا سياحيًا وإعلاميًا بريطانيا لزيارة القاهرة

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مصراوي Masrawy

هيئة تنشيط السياحة تستضيف وفدًا سياحيًا وإعلاميًا بريطانيا لزيارة القاهرة

08:27 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

هيئة تنشيط السياحة تستضيف وفدًا سياحيًا وإعلاميًا بريطانيا لزيارة القاهرة

هشام الدميري رئيس الهيئة المصرية لتنشيط السياحة

القاهرة- (أ ش أ):

تستضيف هيئة تنشيط السياحة وفدًا سياحيًا وإعلاميا من ٢٥ شخصية من المتخصصين في مجال السياحة في السوق الإنجليزي وعلى رأسهم رئيس شركة Abercrombie and Kent UK سايمون لينش و رئيس مجلس إدارة رابطة شركات السياحة و وكلاء السفر الإنجليزية چيما صوفي انتروباس، و مجموعة كبيرة من أهم الصحفيين و الإعلاميين المتخصصين في مجال السياحة في الصحف والمجلات المهنية الإنجليزية، لزيارة القاهرة.

وتتضمن الزيارة، القيام برحلة نيلية من أسوان إلى الأقصر للتعرف على الأماكن السياحية و المناطق الأثرية بهم لنقل صورة إيجابية عن إلى الشعب الإنجليزي، و تحسين الصورة الذهنية عن المقصد السياحي المصري، وذلك في إطار جهود الهيئة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الإنجليزي، بالتعاون مع شركة أبركرومبي أند كنت مصر Abercrombie and Kent Egypt.

وعلى هامش زيارتهم إلى القاهرة نظمت السفارة الإنجليزية بالقاهرة اجتماعا للوفد الإنجليزي تحت شعار "مصر عادت" بهدف الترويج للسياحة إلى المقصد السياحي المصري في السوق الإنجليزي، وذلك في منزل السفير بحضور نائب السفير هيلين ونترتوت، وهشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة وعمرو بدر مدير شركة ابركرومبي اند كنت مصر والشرق الأوسط وعضو مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة.

ورحب الدميري بالوفد في بلدهم الثاني مصر، مشيرًا إلى أن السوق الإنجليزي يعد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة الى المقصد المصري، وانه حقق خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي أكثر من ٣٠٪‏ زيادة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وقال انه يتمنى ان تعيد الإنجليزية النظر فيما يخص حظر السفر الذي وضعته على مدينة شرم الشيخ في القريب العاجل في ظل حالة الاستقرار التي يتمتع بها المقاصد المصرية، و عودة الرحلات من جميع دول العالم إلى شرم الشيخ.

كما أشار إلى تقرير منظمة السياحة العالمية عن مصر والذي جاء فيه، إلى أن مصر تعد ثاني أكبر دولة نموًا في السياحة على مستوى العالم خلال العام الجاري.

و أكد الدميري، أن المطارات المصرية تتبع معايير الأمن والسلامة العالمية، وأن هناك إشادات بمعايير السلامة المتبعة في المطارات المصرية من العديد من المؤسسات المتخصصة في أمن المطارات مثل المنظمة الدولية للطيران المدني الـ ICAO ، و التي أكدت على إرتفاع مستوى المطارات المصرية التى تتوافق مع المعايير الدولية لإستقبال السائحين.

واستعرض رئيس الهيئة رحلة مسار العائلة المقدسة و مجهودات الدولة ووزارة السياحة لوضعها على خريطة السياحة العالمية.

وقال رئيس الهيئة ان الوفد اشاد بالمقصد السياحي المصري، مؤكدين انه من أفضل المقاصد السياحية بالنسبة للسوق الانجليزي خاصة المهتمين بالسياحة الكلاسيكية.

وأضاف أنه تم الاتفاق على بحث إمكانية استضافة مصر لاجتماع رابطة شركات السياحة ووكلاء السفر الإنجليزية العام القادم.

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