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كركوك العراقية: ضبط معمل تصنيع عبوات ناسفة داخل موقع للبيشمركة

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مصراوي Masrawy

كركوك العراقية: ضبط معمل تصنيع عبوات ناسفة داخل موقع للبيشمركة

08:23 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

كركوك العراقية: ضبط معمل تصنيع عبوات ناسفة داخل موقع للبيشمركة

ارشيفية

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت قيادة عمليات فرض الأمن في محافظة كركوك العراقية، اليوم الإثنين، ضبط معمل لتصنيع العبوات الناسفة داخل موقع للبيشمركة بالمحافظة.

وقالت القيادة - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إنه تم ضبط معمل كامل لتصنيع العبوات الناسفة داخل أحد مواقع البيشمركة في محطة سكة القطار بمدينة كركوك.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دعا فجر اليوم قوات الأمن إلى فرض الأمن في محافظة كركوك، بالتعاون مع أبناء المحافظة ؛ عقب اندلاع اشتباكات مسلحة في فلكة الحي الصناعي جنوب المحافظة بين قوات البيشمركة والقوات العراقية.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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