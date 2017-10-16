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البيئة: "حرائق قش الأرز موجودة.. ومش هنحط عسكري على كل فدان لمنعها"

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مصراوي Masrawy

البيئة: "حرائق قش الأرز موجودة.. ومش هنحط عسكري على كل فدان لمنعها"

08:19 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

ارشيفية

كتبت- مادي غيث:

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن عدد حرائق قش الأرز وصلت لـ5 آلاف محضر، مقارنة بـ8 آلاف في نفس الفترة خلال الموسم الماضي، بنسبة تحسن تزيد عن 30%.

وأضاف فهمي: "محدش قال إن مفيش حرائق، ولا يمكن قوى تمنع رمي كبريت على قش الأرز.. فأحنا مش هنحط عسكري على كل فدان لمنع الحريق".

وأضاف وزير البيئة، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا في غرفة العمليات المركزية لوزارة البيئة، أن شباب العاملين بجهاز شئون البيئة طوروا برنامج إلكتروني يتوقع درجة سماحية الهواء، وقدرته علي تشتيت الملوثات في مختلف مناطق الجمهورية، ومن ثم يتم توجيه محاور الوزارة في المناطق التي ستكون درجة التشتيت فيها أقل.

وأشار وزير البيئة، إلي أن بيانات محطات رصد نوعية الهواء تتم بشكل الكتروني، "ومحدش يقدر يلعب فيها"، ومن ثم لا يوجد أي رغبة لإخفاء أي شيء علي الشعب، لافتا إلى أن معدلات حرائق قش الأرز في تحسن على مدار المواسم المتتالية.

 

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